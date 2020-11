Internacional inglês já retirado reforça clube da quarta divisão espanhola por um jogo

O antigo internacional inglês Joleon Lescott, que pendurou as botas em 2017, regressa ao ativo para reforçar o Racing Murcia, da quarta divisão espanhola, conforme anunciou o clube, esta sexta-feira.

No Twitter, o Racing Murcia comunicou a contratação do antigo defesa-central de Everton e Manchester City, de 38 anos. Lescott jogará frente ao Levante, a contar para a primeira ronda da Taça do Rei, e permanece a dúvida se o contrato se estenderá para além desse único jogo.

Lescott disputou quase 700 jogos como profissional, distribuídos por Wolverhampton Wanderers, clube que o lançou, Everton, Manchester City, West Bromwich Albion, Aston Villa, AEK (Grécia), Sunderland e seleção inglesa, pela qual somou 26 internacionalizações e um golo.

O antigo defesa representou a Inglaterra no Euro 2012, na Polónia e Ucrânia, em que marcou um golo à França. A seleção dos Três Leões foi eliminada nos quartos de final pela Itália nas grandes penalidades.

Joleon Lescott tem no currículo duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga, todas ao serviço do Manchester City.