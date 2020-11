Botafogo despede treinador ao fim de 17 dias e sem direito a estreia

O Botafogo anunciou, esta sexta-feira, a demissão de Ramón Díaz, três semanas depois de ter contratado o treinador, que nem sequer chegou a estrear-se no banco de suplentes.

O técnico argentino, de 61 anos, foi apresentado a 10 de novembro, mas teve de ser submetido a cirurgia logo de seguida. A alta médica está prevista para o dia 7 de dezembro, porém o Botafogo decidiu "que não pode mais esperar".

Nos 17 dias como treinador do Botafogo, Ramón Díaz comunicou com a sua equipa técnica à distância e incumbiu o filho, Emiliano Díaz, de comandar a equipa. O Fogão acumulou três derrotas em três jogos, todas por 2-1, e ocupa a 19.ª e penúltima posição do Brasileirão.

O novo treinador do Botafogo é Eduardo Barroca, que em 2020 também já orientou o Coritiba (11 vitórias em 22 jogos) e o Vitória (uma em nove). É o quinto treinador da equipa do Rio de Janeiro desde junho.