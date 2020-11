Apoiar Restauração. Corrida aos apoios do Estado bloqueia site

Segundo o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, estão disponíveis 25 milhões de euros . João Torres explicou ainda que “os apoios têm um limite de 7.500 euros por cada microempresa e de 40 mil euros por cada pequena empresa”. No total estão disponíveis 750 milhões de euros.

Podem candidatar-se as empresas que declararam uma quebra de faturação nos fins-de-semana de recolher obrigatório, comparando com a média registada nos fins-de-semana compreendido entre o início do ano e 31 de outubro. São considerados os valores que foram comunicados à autoridade tributária no sistema e-fatura e têm de ser apresentados pelo contabilista.

A corrida aos apoios do Estado bloqueou o site do Balcão 20-20. A denuncia é feita à Renascença pela Associação Nacional de Contabilistas.

Proibido circular entre concelhos

A circulação entre concelhos no território continental é proibida entre as 23h00 de hoje e as 5h00 de quarta-feira, existindo 10 exceções para a medida prevista no estado de emergência, decretado devido à pandemia.

A proibição voltará a aplicar-se novamente entre as 23h00 de h4 de dezembro e as 23h59 de 8 de dezembro.

As medidas de contenção da pandemia da Covid-19 para o novo período de estado de emergência, que vigorará entre as 00h00 de terça-feira, 24 de novembro, e as 23h59 de 8 de dezembro, foram anunciadas pelo Governo no sábado.