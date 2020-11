Portugal continua a ter a 5.ª melhor seleção do mundo

A seleção portuguesa mantém o 5.º posto no ranking da FIFA. Na atualização publicada esta sexta-feira, que servirá para definir o estatuto de cada seleção no sorteio das fases de apuramento para o Mundial 2022, não há registo de qualquer mudança nos primeiros seis lugares, com a Bélgica a preservar estatuto de melhor seleção do planeta.

A França, atual campeã do mundo, surge na 2.ª posição e o Brasil ocupa o lugar mais baixo do pódio. À frente de Portugal encontra-se a Inglaterra e a Espanha surge logo atrás, no 6.º lugar.

México (9.º) e Itália (10.º) estão de volta ao "top-10", por troca com Croácia (11.º) e Colômbia. A seleção de Carlos Queiroz desceu cinco posição e ocupa agora o 15.º posto.

A Venezuela, de José Peseiro, mantém o 28.º lugar, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, continua na posição 38.

A próxima atualização do "ranking" da FIFA, a última de 2020, será publicada a 10 de dezembro.