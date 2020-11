Conheça os possíveis adversários de Portugal no apuramento para o Mundial

Portugal, que ocupa o 5.º lugar no "ranking" da FIFA - barómetro que define a composição dos potes no sorteio a realizar a 7 de dezembro - estará no pote 1 com Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.

A seleção portuguesa viu confirmado, esta sexta-feira, o estatuto de cabeça-de-série no sorteio da fase de qualificação para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar.

Há 45 equipas em prova e serão distribuídas por 10 grupos: cinco com cinco equipas e cinco com seis equipas. Os 10 vencedores dos grupos qualificam-se automaticamente para a fase final do Campeonato do Mundo. Os segundos classificados de cada grupo apuram-se para um "play-off". Ao "play-off" têm ainda acesso as duas melhores seleções do Liga das Nações 2020/21, que não tenham conseguido a qualificação direta para o Mundial.

Do "play-off" sairão os três últimos países da UEFA que vão ao Qatar.

Possíveis adversários de Portugal

A seleção portuguesa evita as equipas do pote 1, acima mencionadas, e irá ter quatro, ou cinco, adversários pela frente, retirados dos potes seguintes.

Se Portugal for sorteado entre os grupos A e E integrará um grupo de cinco equipas, sorteadas dos potes 2, 3, 4 e 5. Caso calhe entre os grupos F e J, os campeões europeus irão encabeçar um grupo de seis equipas, a sortear dos potes 2, 3, 4, 5 e 6.

Constituição dos potes

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos;

Pote 2: Suíça, País de Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia;

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia;

Pote 4: Bósnia e Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo;

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra;

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.