João Pinheiro apita em Alvalade, Vítor Ferreira nos Açores e Manuel Mota na Madeira

Foram conhecidas, esta sexta-feira, todas as nomeações do Conselho de Arbitragem para os jogos da oitava jornada do campeonato.

O Santa Clara-FC Porto, no sábado, às 18h00, terá arbitragem de João Pinheiro. Os auxiliares serão Tiago Costa e Nuno Eiras, com Fernando Ferreira como quarto árbitro. O videoárbitro será Bruno Esteves, com assistência de Rui cidade.

No Sporting-Moreirense, também no sábado, às 20h00, estará Vítor Ferreira, coadjuvado por Paulo Miranda e Valdemar Maia. O quarto árbitro será Bruno Rebocho. Rui Oliveira cumprirá a função de videoárbitro, com auxílio de Sérgio Jesus.

Manuel Mota foi o escolhido para dirigir o Marítimo-Benfica, na segunda-feira, às 19h00. Luciano Maia e Nuno Manso serão os assistentes e David Silva o quarto árbitro. O videoárbitro estará a cargo de Vasco Santos, apoiado por Bruno Rodrigues.

Os três encontros da oitava jornada da I Liga terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Confira todas as nomeações





FC Paços de Ferreira-FC Famalicão

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro Felisberto e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus

CD Tondela-Vitória SC

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Sérgio Jesus

CD Santa Clara-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: Fernando Ferreira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Sporting CP-Moreirense FC

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Paulo Miranda e Valdemar Maia

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Sérgio Jesus

Gil Vicente FC-Rio Ave FC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Portimonense SC-CD Nacional

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e André Dias

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Boavista FC-Belenenses SAD

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nélson Cunha *

SC Braga-SC Farense

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Rodrigues

Marítimo M.-SL Benfica

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Luciano Maia e Nuno Manso

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Rodrigues