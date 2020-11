Bizarro compara Gonçalo Ramos a Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos e Pizzi saltaram do banco para desatar o imbróglio em que o Benfica estava metida, no Ibrox Stadium de Glasgow, na quinta-feira.

A um quarto de hora do fim, os encarnados perdiam com Rangers por 2-0, tendo-lhes valido uma excelente ponta final para se manterem colados aos escoceses na frente do grupo D da Liga Europa.

Depois da desilusão em Paredes, Gonçalo Ramos, avançado de 19 anos, que Jorge Jesus foi buscar à equipa B, esteve ligado diretamente aos dois golos do Benfica na Escócia, renovando a ideia de que, a curto prazo, pode ser uma ameaça séria para os guarda-redes.