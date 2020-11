Pedro Gonçalves está mais perto do regresso à ação. Esta quinta-feira, o médio do Sporting evoluiu para integrado sob vigilância médica.

O melhor marcador do campeonato falhou o jogo com o Sacavenense, a contar para a Taça de Portugal, devido a uma lesão no joelho.

O Sporting prepara a receção ao Moreirense, marcada para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade.