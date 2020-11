Rede Mundial de Oração recorda “os mais afetados” pela pandemia no Advento

A Rede Mundial de Oração do Papa-Portugal (RMOP-Portugal) vai ter presente “os mais afetados” da pandemia na sua campanha de Advento, que tem como “linhas de força” a “oração e esperança”, 29 de novembro a 24 de dezembro.



“Nesta caminhada de Advento, vamos ter presentes os mais afetados pelo atual contexto de pandemia, recorrendo a histórias reais de pessoas que enfrentam grandes dificuldades do ponto de vista pessoal, familiar, social e económico”, explica numa nota enviada à agência Ecclesia.

A Rede Mundial de Oração do Papa-Portugal adianta que as histórias de vida, que serviram de base à reflexão e oração de cada dia do Advento, são da proposta do ‘Rosário pela Crise e Saúde’, da Comissão Covid-19 do Vaticano, em parceria com o Dicastério para a Comunicação, e que está disponível na aplicação ‘Click To Pray eRosary.

‘Rezamos por Ti’ é o mote da campanha de Advento que tem na “oração e esperança as linhas de força” e a RMOP-Portugal tem como objetivo criar uma “comunidade de oração” onde rezam “uns pelos outros, de olhos postos na esperança e de coração aberto ao amor de Deus”, 29 de novembro a 24 de dezembro.

Nas quatro semanas de Advento, tempo de preparação para o Natal, querem “estar juntos, rezar juntos e mobilizar para juntos ver Deus nas vidas e olhar o futuro com confiança”, e, neste contexto, em cada dia, a Rede Mundial de Oração do Papa-Portugal propõe uma reflexão e uma oração.

Aos domingos, acrescentam, vão apresentar algumas reflexões do Papa Francisco sobre a “importância da oração em todos os momentos da vida”: “Até quando tudo parece vão, quando Deus nos parece surdo e mudo, e que perdemos tempo”.

“Se não rezarmos, não teremos forças para ir em frente na vida. A oração é como o oxigénio da vida. A oração é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo que nos leva sempre em frente”, disse o Papa, “sempre atento aos desafios da Humanidade”, destaca a RMOP-Portugal.

A Rede Mundial de Oração do Papa-Portugal informa que para fazer parte da comunidade de oração é necessário subscrever a newsletter diária da campanha de Advento e/ou acompanhars as páginas nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

Os textos da campanha ‘Rezamos por Ti’ são do Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, obra confiada à Companhia de Jesus (Jesuítas), e as ilustrações são de Ana Miranda.