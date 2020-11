​Irmãos de Taizé vendem bolachas para "equilibrar as contas"

Tendo em conta as restrições que vigoram em França por causa da pandemia da Covid-19, e para remediar a falta de rendimentos, uma vez que vivem apenas do seu trabalho, os Irmãos de Taizé decidiram fabricar e vender bolachas e biscoitos.



É que as medidas em vigor impõem o encerramento das lojas de comércio que não sejam de alimentação.

Por isso, a comunidade de Taizé foi obrigada a encerrar a loja de exposição, onde vendem discos, livros, peças em olaria, esmalte e cobre, cartazes, postais, mantendo apenas as vendas online.

Com isso e com as novas bolachas a que chamaram 'Carrés de Taizé', a comunidade espera conseguir "equilibrar as contas", uma vez que são atualmente as únicas fontes de rendimento.

Além das bolachas de mel de Borgonha, fabricam também biscoitos vegan salgados com sementes de girassol.

Vendem em feiras semanais e também "podem ser enviadas por correio para os países da União Europeia".

As vendas têm sido um "sucesso", já que a procura é muita e as bolachas "esgotam rapidamente".

Quem quiser encomendar, pode fazê-lo em www.shop.taize.fr

Esta comunidade monástica e ecuménica foi fundada pelo irmão Roger Schutz, em 1940.