Zaidu e Bruno Fernandes na equipa da semana da Liga dos Campeões

Zaidu Sanusi, do FC Porto, e o internacional português Bruno Fernandes integram a equipa da semana da Liga dos Campeões.

O golo do lateral-esquerdo nigeriano marcou um golo na vitória do FC Porto em Marselha, por 0-2, e o médio do Manchester United bisou no triunfo sobre o Istambul Basaksehir, por 4-1. Exibições que fizeram deles dois dos jogadores com mais pontos no "Fantasy" da UEFA.

Bruno Fernandes está, ainda, nomeado para melhor jogador da semana e para melhor golo, pelo primeiro que marcou ao Basaksehir.

Veja o golaço de Bruno Fernandes: