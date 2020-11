Cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles realizam-se na sexta-feira

As cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, antigo dirigente do FC Porto que morreu na quarta-feira, vítima de covid-19, terão lugar na sexta-feira.

Às 9h30, o corpo do histórico dirigente azul e branco sairá do Hospital de São João rumo à Igreja do Bonfim onde, às 11h00, se celebrará uma missa exclusiva à família de Reinaldo Teles.

Posteriormente, a viatura fúnebre fará o trajeto até ao Estádio do Dragão para que seja cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao antigo dirigente. O momento simbólico terá lugar junto à porta 1 do Estádio do Dragão, local onde habitualmente se realiza o hastear da bandeira nas cerimónias de aniversário do FC Porto.

Após a despedida da sua segunda casa, o corpo de Reinaldo Teles seguirá para o Cemitério do Prado do Repouso.

O antigo vice-presidente do FC Porto tinha dado entrada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a complicações resultantes de infeção pelo novo coronavírus. Ao fim de cerca de um mês de internamento, Reinaldo Teles acabou por sucumbir à doença.

Devido à idade e por ter historial de problemas cardíacos, o histórico dirigente do FC Porto fazia parte do grupo de risco.