"Viabilizo, mas não voto favoravelmente". Deputada não inscrita Cristina Rodrigues vai abster-se

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues vai abster-se na votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2021, apontando que "seria uma irresponsabilidade" juntar uma crise política à crise social que Portugal já atravessa.

"Viabilizo, mas não voto favoravelmente", indica a deputada em comunicado, recusando acrescentar uma crise política a "esta crise económica e social" que Portugal atravessa devido à pandemia de Covid-19.

A deputada não inscrita salienta igualmente que "este orçamento procura responder aos desafios da pandemia, o que neste momento é fundamental".

Na nota enviada aos jornalistas, a deputada não inscrita congratula-se com a aprovação de algumas das suas propostas de alteração, mas lamenta que não tenham sido acolhidas algumas das suas "grandes preocupações".

Com a abstenção de Cristina Rodrigues, do PCP e do PEV (anunciadas na quarta-feira), são necessárias pelo menos mais duas abstenções para que o documento seja aprovado.

O PS, com 108 deputados, precisa de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento.

Com o voto contra, além do BE, das bancadas da direita (PSD, CDS-PP, Chega e IL), falta ainda conhecer o sentido de voto do PAN, que, se mantiver a abstenção da generalidade, é suficiente para garantir a aprovação do documento.

O partido Pessoas-Animais-Natureza marcou para hoje às 9h30 uma conferência de imprensa no parlamento para anunciar o seu sentido de voto.