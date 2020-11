Orçamento do Estado para 2021 aprovado só com os votos favoráveis do PS

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovada esta quinta-feira, em votação final global, na Assembleia da República.

O documento passou apenas com os votos a favor do Partido Socialista, e com as abstenções do PCP, Verdes, PAN e das deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Este Orçamento fica marcado pela oposição do Bloco de Esquerda, que votou contra ao lado de PSP, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Com a mesma votação foi aprovada a Lei das Grandes Opções para 2021-2023, na Assembleia da República, em Lisboa.

No final da votação, e anunciada a aprovação das contas para o próximo ano pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apenas a bancada do partido do Governo aplaudiu. Eram 14:23.

[em atualização]