Orçamento: Costa defende que proposta “melhorou ainda mais” na especialidade

O secretário-geral do PS defende que a proposta de Orçamento do Estado não se descaracterizou e até melhorou na fase de especialidade, e rejeitou a ideia do PSD de que o Governo vai dar "tudo a todos".

"Este não é um Orçamento que dá tudo a todos, como alguns pretenderam caricaturá-lo, mas é, sim, um Orçamento que rejeita as visões limitadas e economicistas de resposta à crise", escreve António Costa numa carta que enviou aos militantes socialistas e que foi divulgada horas depois de a proposta orçamental do Governo ter sido aprovada em votação final global na Assembleia da República.

Nesta mensagem dirigida aos militantes socialistas, o líder do PS traça depois uma linha de demarcação em relação ao PSD, dizendo que a proposta do seu executivo se caracteriza por uma preocupação "de distribuição solidária e não de restrição austeritária".

"Um Orçamento que não vê o diabo à espreita, antes devolve um horizonte de esperança aos portugueses, neste período de tamanha incerteza e preocupação", considera.

Na carta, António Costa começa por referir que o Governo definiu desde o início três prioridades em relação ao Orçamento do próximo ano: Combater a pandemia de covid-19, proteger as pessoas e apoiar a economia e o emprego.

Na sequência das negociações com o PCP, PAN e PEV, partidos que viabilizaram o diploma do Governo através da abstenção, e de propostas de alteração também apresentadas pela bancada socialista, segundo o secretário-geral do PS, o Orçamento do Estado para 2021, "ficou ainda melhor".

O processo de debate na especialidade, na perspetiva do primeiro-ministro, entre outros avanços, permitiu, por exemplo, contratar ainda mais profissionais de saúde e reforçar as condições de atratividade e retenção de médicos no SNS (Serviço Nacional de Saúde).

"Ou aumentar significativamente o investimento nos cuidados de saúde primários e nos hospitais, seja em novas camas de cuidados intensivos, na instalação de equipamentos médicos pesados ou na internalização de meios complementares de diagnóstico e