Orçamento com aprovação garantida. PAN anuncia abstenção

A líder parlamentar do PAN anunciou que os três deputados do partido vão abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2021. Com estes votos, o documento tem aprovação garantida.

"O PAN vai viabilizar o orçamento com a sua abstenção", disse Inês Sousa Real, considerando, no entanto, que "ainda há um caminho a fazer".

Na conferência de imprensa, a deputada destacou o facto de o partido ter conseguido "aprovar 50 propostas de alteração ao Orçamento do Estado" na especialidade.

"Este documento é um documento claramente diferente do que chegou ao Parlamento", sublinhou, em conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa.

Inês Sousa Real enumerou várias medidas que passaram a ser incluídas no documento agora com aprovação garantida, considerando que o "PAN não se demitiu de trabalhar e conseguiu um Orçamento mais justo".

O anúncio foi feito depois de ser conhecido que PCP, PEV e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) vão abster-se na votação final global do Orçamento de Estado para 2021. Apesar da posição do PCP, PEV e da deputada Cristina Rodrigues eram necessárias pelo menos duas abstenções para que a proposta fosse aprovada.

O PS, com 108 deputados, precisa de oito votos a favor de outras bancadas ou de 15 abstenções para fazer passar o orçamento. BE, PSD, CDS-PP, Chega e IL já indicaram que vão votar contra.