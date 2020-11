Governo admite pedir fiscalização de artigo sobre Novo Banco

Cidadao

26 nov, 2020 Lisboa 14:55

Está mesmo ansiosa para comprar o lugar num conselho de administração para quando for corrido da política, não está? Segundo o ministro (a norma) "... não cumpre o princípio do respeito pelos compromissos anteriormente assumidos". Muito bem, vamos falar dos "compromissos anteriormente assumidos" que nunca foram respeitados pelos governos? Quer começar pela governação PSD-CDS que ganhou eleições com um determinado programa eleitoral e governou por outro que nunca foi a votos? Quer falar dos compromissos assumidos por este governo quanto à recuperação do tempo de serviço das carreiras especiais da função publica e que ficaram pelas promessas quando injectaram 1000 milhões de Euros extra, na Banca? Quer falar das promessas de rescisão da Legislação Laboral dos tempos da Troika e que foram sucessivamente adiadas? Tem o resto da semana para falar da falta de respeito pelos compromissos anteriormente assumidos por este governo e pelos que o antecederam?