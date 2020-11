Marcelo recebeu Pfizer em Belém para "abordar vacina" contra o SARS-CoV-2.

Veja também:

O Presidente da República recebeu em audiência, esta quinta-feira, o Diretor-Geral da Pfizer Portugal, informa uma nota divulgada esta quinta-feira no site da Presidência da República.

Depois de se ter encontrado esta semana com responsáveis da Gilead Sciences e da Moderna, este é o terceiro encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com empresas farmacêuticas.

Nestes encontros, o chefe do Estado procurou inteirar-se dos processos em curso para a conceção de soluções terapêuticas para o novo coronavírus.

Esta quarta-feira, o Presidente recebeu a Moderna – cuja vacina apresentou uma eficácia de 95%, de acordo com os relatórios preliminares – e a Gilead Portugal, fornecedora do Remdesivir, cuja utilização não reúne consenso no tratamento da Covid-19.

No encontro desta quinta-feira, o chefe do Estado questionou Paulo Teixeira, responsável da Pfizer Portugal sobre a vacina que está a ser desenvolvida pela multinacional norte-americana.