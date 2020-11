Mais 82 mortos e 6.383 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 82 mortos e 6.383 novos infetados com Covid-19 e uma das maiores descidas no número de internados desde o início da nova vaga da pandemia.

Um total de 4.209 óbitos e 280.394 casos da doença foram confirmados desde a chegada da pandemia, no início de março.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), mais de metade dos novos casos (3.414) registaram-se no Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmadas 1.782 novas infeções.