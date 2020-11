Madeira regista 12 novos casos e 182 situações suspeitas

Entre os casos de transmissão local conta-se ainda um profissional não docente de um estabelecimento de ensino no Funchal e uma criança que frequenta outro estabelecimento de ensino no mesmo concelho, sendo que os planos de contingência foram ativados.

Há 182 novas situações que se encontram esta quinta-feira em estudo - duas provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 180 relacionadas com contactos com casos positivos no território regional.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 109.362 colheitas para teste realizadas até às 18h30 desta quinta-feira.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.