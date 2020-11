Lar da Misericórdia de Pernes é o principal surto de Santarém com 57 infetados

Veja também:

O Lar da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, Santarém, tem 57 pessoas infetadas com o novo coronavírus, sendo este o surto com maior número de casos no concelho de Santarém.

Segundo o boletim diário da Câmara de Santarém, foram confirmados mais 19 casos da Covid-19 desde quarta-feira nesta instituição, ao passo que o número de infetados no Hospital de Santarém, que em outubro chegou aos 40, passou para 15.

Os dados divulgados pelo município indicam ainda 13 casos na Casa de Acolhimento Paraíso dos Anjos, na povoação da Romeira, uma instituição não legalizada pela Segurança Social, e 11 no Lar de Raparigas da Fundação Madre Andaluz.

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, que chegou a ter 35 infetados há um mês, já não tem registos de casos positivos (a informação apenas inclui instituições com mais de três casos).

Santarém tem esta quinta-feira 239 casos ativos, menos 27 do que na quarta-feira, tendo registado mais um óbito, subindo o número de mortos para os 34, vinte e cinco dos quais em lares de idosos, sendo que a média de idade das mortes registadas no Hospital de Santarém é de 84 anos.

Santarém integra os concelhos de risco elevado, os que têm mais de 240 novos casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estando em vigor o recolher obrigatório durante a semana das 23h00 às 05h00 e o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22h00 e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22h30.

Nestes concelhos, estão ainda previstas ações de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório.