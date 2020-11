Famalicão mantém serviços nas vésperas dos feriados. As pessoas não podem ficar sem respostas

Veja também:

A Câmara de Vila Nova de Famalicão vai manter em funcionamento os serviços essenciais como o atendimento ao público, nas próximas duas segundas-feiras, vésperas de feriado, dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

O presidente da autarquia, Paulo Cunha, decidiu dar tolerância de ponto aos funcionários municipais, na sequência da resolução anunciada pelo Governo, mas optou por manter abertos os serviços de atendimento do Balcão Único, Água e Saneamento e Ação Social, no horário entre as 9h00 e as 15h00.

Na autarquia também estarão ativos nestes dias o piquete de águas e os serviços de recolha de lixo.

“Ao assegurarmos o acesso a estes serviços públicos essenciais, estamos a contribuir para que não haja uma elevada concentração de utentes nos dias a seguir aos feriados, nos respetivos espaços”, explica Paulo Cunha.

A autarquia assinala que existem serviços que têm tido uma grande procura diária, como é o caso da Ação Social.

“Depois do encerramento da delegação da Segurança Social em Famalicão, os famalicenses estão a recorrer aos serviços da Ação Social, em busca de ajuda e esclarecimentos”, conta o autarca, acrescentando que o município “não pode deixar as pessoas desamparadas e sem respostas”.

Os serviços de Segurança Social e Registo Civil de Famalicão estão fechados para atendimento ao público. A situação é devida a casos positivos à Covid-19 de funcionários e ao isolamento profilático de outros.

“A falta de recursos humanos impediu o recurso de equipas em espelho, o que obrigou ao encerramento dos serviços”, esclarece a autarquia.