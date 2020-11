Covid-19. INEM com 18 infetados e 39 de quarentena

Veja também:

O INEM tem 18 profissionais infetados com o novo coronavírus e 39 em isolamento profilático, sendo o registo mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19, indicou aquele instituto.

Num boletim divulgado esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Emergência Médica revela que, a 22 de novembro, estavam 18 trabalhadores infetados, 38 em isolamento profilático e 16 profissionais estavam sob vigilância da Comissão de Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA).

O INEM revela também que na última semana registou-se um “aumento do trabalho das equipas do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) dedicadas ao acompanhamento dos profissionais do INEM”, que fizeram um total de 361 intervenções desde o início da pandemia, em março.

No mesmo boletim, o INEM refere também que desde 1 de março já foram efetuados 72.167 transportes de utentes com suspeita de infeção, ou seja, qualquer situação de falta de ar (dispneia) triada pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.209 mortes e 280.394 casos de infeção pelo novo coronavírus.