Casinos de Chaves e Espinho encerram nos próximos fins de semana e feriados

O Grupo Solverde anunciou que, de acordo com as mais recentes medidas anunciadas para travar o agravamento da pandemia da Covid-19, vai encerrar o Casino Espinho e Casino Chaves, entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro e de 5 a 8 de dezembro.

Nos restantes dias, o Casino Espinho e o Casino Chaves continuam a funcionar das 12h00 às 22h00, com os jogos bancados a terem início às 13h00, no Casino Espinho, e às 15h00, na unidade de Chaves.

Espinho e Chaves apresentam atualmente um elevado risco de contágio pelo novo coronavírus, pelo que as respetivas populações estão nos fins de semana sujeitas ao dever cívico de recolhimento ao domicílio a partir das 13h00.

A sul, todos os Casinos do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha) manter-se-ão em operação durante estes dias nos seus horários habituais.

Os Casinos Solverde possuem o Selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, “garantindo todas as condições de segurança estipuladas pelas autoridades de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e medição de temperatura à entrada, entre outras medidas”, assinala o grupo em comunicado.