Braga avança com novas medidas de apoio ao tecido económico

A autarquia de Braga e a empresa municipal Agere vão avançar com um conjunto adicional de medidas para apoiar o tecido económico e aliviar os impactos negativos provocados pela Covid-19.

As empresas vão, segundo a autarquia, beneficiar de “uma poupança total na casa dos 1,8 milhões de euros, valor que irá ajudar a enfrentar este período de dificuldades e a salvaguardar o desenvolvimento das suas atividades económicas”.

Com vista a apoiar os sectores da restauração e do comércio, o município bracarense vai prolongar para todo o ano de 2021 a isenção de taxas e licenças atualmente em vigor. Uma ajuda que, segundo a autarquia, significa “uma poupança de cerca de um milhão de euros aos agentes económicos”.

Em novembro e dezembro, a Agere vai implementar a isenção das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e isenção da tarifa fixa de resíduos aos clientes não domésticos cuja quebra de faturação, no período de abril a outubro de 2020, em comparação ao período homólogo de 2019, seja superior a 25 por cento.

A empresa municipal Empresa de águas, efluentes e resíduos vai também reduzir em 50 por cento o valor das tarifas de disponibilidade de água e saneamento e da tarifa fixa de resíduos aos clientes não domésticos cuja quebra de faturação no período de abril a outubro de 2020, em comparação ao período homólogo de 2019, seja até 25 por cento.

Outra das medidas da Agere contempla a isenção da componente de disponibilidade de água e saneamento aos consumidores sociais não domésticos.

Em comunicado, a autarquia assinala que a adoção destas medidas, durante os dois últimos meses deste ano, irá representar um “abdicar de receita por parte da empresa municipal de cerca de 800 mil euros”.

Braga regista “um agravamento exponencial” do número de casos de Covid-19 no concelho, ao longo do último mês, com o registo de mais 4.000 casos e 22 mortes.

Em mensagem nas redes sociais, o presidente da autarquia, Ricardo Rio, alerta que “o vírus se encontra disseminado por toda a comunidade”, reforçando o “respeito pelas regras das autoridades de saúde, sobretudo em situações de contacto com casos positivos, de aparecimento de sintomas que levem a suspeita de infeção ou outras circunstâncias que obriguem à adoção de medidas de quarentena ou isolamento”.

“O risco de contaminação é extremamente elevado e as circunstâncias exigem mais de cada um de nós. É tempo de nos protegermos e, com isso, protegermos os outros, para que possamos não só salvar o natal, mas, sobretudo, muitas vidas e o desenvolvimento das atividades económicas nas semanas vindouras”, alerta o autarca.