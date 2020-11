"Liguei diretamente para o Pólo Norte". Boris sossega criança preocupada com o Natal

“Caro Sr. Johnson, tenho oito anos e estava a pensar e o senhor e o governo já ponderaram acerca do Pai Natal vir nesta quadra". A frase é de Monti, um menino de oito anos, que escreveu ao primeiro-ministro britânico para tirar as suas dúvidas acerca das celebrações de Natal deste ano, em tempo de pandemia.

As inquietações de Monti chegam ao ponto de perguntar "se deixarmos gel desinfetante ao pé das bolachas ele pode vir? Ou vai lavar as mãos? Eu percebo que ele está muito ocupado mas será que poderia, juntamente com os cientistas, falar sobre isto?”, perguntou o menino de oito anos, que não estaria à espera que o chefe do Governo britânico respondesse. Mas Boris respondeu.