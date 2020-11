França regista 339 mortos nas últimas 24 horas

Veja também:

A França registou nas últimas 24 horas 339 novas mortes devido ao novo coronavírus, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 50.957, anunciaram hoje as autoridades de saúde.

O número de novos casos diários no país mantém-se acima dos 10.000, com 13.563 nas últimas 24 horas, tendo no total sido já confirmados 2.183.660 contágios em França.

Há atualmente 29.310 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 4.018 destes pacientes estão internados nos cuidados intensivos. O número de pessoas hospitalizadas e pessoas em estado grave continua a descer no país.