José Mourinho pede dicas ao novo "Special One" português dos dardos

José Mourinho, treinador da equipa de futebol do Tottenham, pediu esta quinta-feira "umas dicas" ao português José de Sousa, que na terça-feira se sagrou vencedor do Grand Slam 2020 de dardos da Professional Darts Corporation (PDC).

Numa mensagem gravada em vídeo, o "Special One" original deu os parabéns ao jogador de dardos, que também ficou conhecido no circuito internacional da PDC como o "Special One", devido à ascensão fulgurante na modalidade, e revelou que também gosta de "brincar aos dardos", mas confessou-se "fraquito".

"À portuguesa, "ganda" José de Sousa. Já me roubaste o Special One, mas fico contente que assim seja, porque não é muito normal o que tu fizeste. Estou super orgulhoso. Um grande abraço e espero que um dia nos possamos conhecer e que me dês umas dicas, porque eu, de vez em quando, também gosto de jogar aos dardos, mas sou um bocado para o fraquito", disse o treinador português.

O vídeo foi apresentado pela Professional Darts Corporation a José de Sousa e publicado nas redes sociais da associação internacional de jogadores de dardos.

José de Sousa tornou-se, na terça-feira, o primeiro estreante de sempre a vencer o Grand Salm de dardos da PDC, ao bater na final o inglês James Wade, sétimo classificado da ordem de mérito mundial, por 16-12.

O triunfo no Grand Slam rendeu ao jogador português da Phoenixdarts um prémio de 125 mil libras (pouco mais de 40 mil euros) e a subida ao 15.º lugar do "ranking" mundial.