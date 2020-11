FC Porto volta a perder com o PSG no andebol

O FC Porto voltou a perder com os franceses do Paris Saint-Germain (29-28), na oitava jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, somando o quarto desaire na prova, apesar da recuperação nos minutos finais.

Com a derrota em Paris, o conjunto português mantém os seis pontos, os mesmo do PSG, que ultrapassa os lusos na quarta posição, sendo que os franceses têm menos dois jogos disputados na ‘poule' liderada pelos polacos Kielce.

Depois do desaire na passada semana (31-34), no Dragão Arena, a equipa liderada por Magnus Andersson voltou a não conseguir superar o poderio gaulês, ameaçado apenas nos minutos finais.

Os portistas até conseguiram equilibrar o jogo nos primeiros instantes, mas as individualidades adversárias acabaram por vir ao de cima, quer a atacar quer a defender. Se no ataque Dylan Hahi não falhava um remate - terminou o primeiro tempo com quatro tentos, na baliza um ‘gigante' chamado Vincent Gerard impedia que o FC Porto lutasse pelo triunfo.

As dificuldades em furar a defensiva da casa em ataque organizado eram notórias e o ‘motor’ ofensivo dos ‘dragões', a cargo de André Gomes e Miguel Martins, tentavam encurtar como podiam as distâncias no marcador, fixadas em quatro e cinco de diferença.

No segundo tempo, e quando se poderia esperar uma forte reação do FC Porto, o PSG marcou dois golos de ‘rajada’ e alcançou com a maior vantagem (17-11) até então no desafio.

A eficácia a rondar os 70%, muito por culpa de Mikkel Hansen na marcação dos livres de sete metros, mantinha-se, e de pouco valiam os ‘disparos' de André Gomes ou as transições rápidas finalizadas pelo ponta Diogo Branquinho.

Os franceses entraram nos dez minutos finais com o encontro aparentemente controlado e com cinco golos de avanço, mas um ‘forcing’ final permitiu ao FC Porto colocar-se a apenas um golo de desvantagem, mas não conseguiu chegar aos pontos.

Mikkel Hansen, perfeito nos sete metros, foi o melhor marcador do encontro, com nove golos, com Daymaro Salinas, com cinco, a ser o melhor dos ‘dragões’.

Na próxima ronda, agendada para 04 de dezembro, os ‘dragões' recebem viajam até à Macedónia para defrontar o Vardar, atual campeão europeu.