Mais de 500 funcionários públicos vão ajudar SNS

Falou agora de mil camas como o limite a partir do qual pode haver prejuízo em relação às outras pessoas com outras patologias que precisam destas camas... Este número aumentou. Já estamos a retirar camas a outras patologias? Eu compreendo que seja difícil fazer passar esta mensagem. O número de camas de cuidados intensivos de que o país dispõe tem aumentado. Aumentou da primeira vaga de Março para Abril, para Maio, para Junho e tem continuado a aumentar mensalmente e quase todos os dias . E se me voltarem a convidar para estar aqui daqui por alguns meses o número de camas será superior porque temos estado a fazer esse investimento.

Um terço das vítimas de covid-19 morreram neste mês de novembro. A que se deve este aumento? É já porque há pessoas que não tiveram lugar nas UCI? Não será certamente essa a razão. Estamos a falar de uma doença cuja evolução pode ter um desfecho que é exatamente a letalidade e é por isso que temos insistido tanto na questão da necessidade de parar as cadeias de transmissão. É porque a evolução desta doença de facto pode ser a necessidade de cuidados de saúde, podem ser sequelas no médio e no longo prazo, mesmo da doença ligeira ou moderada que nós neste momento ainda não conseguimos antecipar completamente e pode ser exatamente a letalidade. E, portanto, precisamos de ter o cuidado necessário para conter cadeias de transmissão sendo que uma das consequências desta doença é a utilização de cuidados de saúde e isso implica uma resposta que tem limites como temos assistido um pouco por toda a Europa.

São quantas? Esse é um número que varia diariamente na medida em que nós temos estado a abrir mais camas. Posso dizer que, por exemplo, no final deste mês abrirão mais 28 camas no centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, e abrirão mais 11 camas no Hospital Fernando da Fonseca. À data de ontem [terça-feira] havia 498 internados em UCI e a capacidade que tínhamos para acolher doentes covid podia ir numa primeira fase até às 589 camas e depois até às cerca de mil camas com prejuízo de outra atividade assistencial e é isso que nos preocupa, como se compreende.

Pelas contas mais recentes nesta altura sobrarão pouco mais de 70 camas em UCI. Já admitiu que a situação é crítica, mas tem solução? A situação é muito grave, mas felizmente o número de camas de cuidados intensivos de que dispomos no SNS tem alguma capacidade de ajustamento e isso significa que tem sido possível diariamente, semanalmente, graças ao esforço dos profissionais de saúde, graças ao esforço dos dirigentes, encontrar capacidade para acomodar aquilo que são as necessidades. Portanto diria que não é exacto que sejam 70 as camas de cuidados intensivos...

Mas são camas novas?

Nem todas. Há três números que gostava de ter como referência: 431 camas era a capacidade de que o SNS dispunha em março de 2020 quando começámos a utilizar estes números para aferir a resposta à covid-19. Estamos a falar de capacidade total. Depois fomos fazendo progressivas expansões. Algumas foram para responder àquilo que era ainda a incerteza e que recorreram do adiamento e do cancelamento e da adaptação de espaços. Outras foram camas que se tornaram em camas definitivas, porque o país tinha um número de camas de cuidados intensivos que era inferior à maioria dos outros e, portanto, tem feito esta adaptação. E hoje aquilo que sabemos é que podemos expandir, no limite máximo, até cerca de mil camas. Mas este número é já com prejuízo à resposta a outras áreas de atividade.

Depois destas mil, quantas sobram para as restantes patologias?

Destas mil só estão excluídas aquelas que são resposta a cuidados intensivos coronários, queimados, neonatologia... Muito pouca coisa. É preciso que se tenha esta perceção. Nós, neste momento, estamos já numa situação que posso dizer que é complexa, grave e que exige uma gestão diária de grande esforço pelas unidades de saúde e de grande articulação entre as unidades de saúde. E estamos com cerca de 500 internados em UCI. Portanto, é natural que este esforço tenha um significado cada vez mais impactante em termos daquilo que é a necessidade de desprogramação de outras áreas de atividade assistencial.

Isso leva-nos à questão da mortalidade em excesso. Nos últimos dados de outubro do INE verificou-se que a covid explicava menos de metade dos casos. Com este acumular de casos covid, com a atividade não urgente a ser desprogramada, teme que esta mortalidade em excesso não covid possa aumentar? Já se consegue perceber porque é que esta mortalidade está a acontecer? Já conseguimos dizer com alguma certeza que também se deve ao facto de o acesso aos cuidados de saúde estar limitado nesta altura?

As informações que temos, os estudos que temos não indiciam essa relação. E portanto a dizer alguma coisa com a informação de que disponho não é nesse sentido. Neste momento é ainda precoce fazer afirmações definitivas sobre o excesso de mortalidade. Sabemos que há excesso, sabemos que ele está caracterizado e distribuído em determinados momentos do ano e temos depois que fazer uma avaliação aprofundada sobre este tema. Saiu há poucos dias o relatório do Health at a Glance de vários países e que relativamente a Portugal diz que tem um excesso de 346 óbitos por milhão de habitantes, um valor muito inferior aos países referidos no relatório. E que há aqui uma correlação entre mortalidade covid-19 e excesso de mortalidade.

E quando saberemos?

Quando a DGS e os seus peritos acabarem de fazer o apuramento da mortalidade e da letalidade no ano 2020, poderem apreciar cada um dos óbitos adequadamente e puderem pronunciar-se adequadamente. Vale a pena nós recordarmos que o tempo da ciência não é compatível muitas vezes com o tempo em que gostaríamos de ter a informação e com o tempo muitas vezes até com que, em termos governamentais e políticos é preciso tomar decisões. Portanto o Ministério da Saúde está tão empenhado quanto os portugueses em conhecer o que correu menos bem ao longo desta pandemia - e certamente muitas coisas correram menos bem - e algumas ainda assim correrão, sendo que o nosso esforço é sempre no sentido que a evolução seja o menos penosa possível. Mas há informações que só teremos com veracidade e com honestidade e com o tempo que também é necessário para refletir sobre os dados algum tempo depois.

Tem feito alguns acordos com o sector social e privado para contratualização de camas. Quantos já foram feitos? E onde?

Foram feitos vários acordos regionais. Na ARS do Norte a informação que tenho é que foram feitos 13 acordos, alguns já estão ativos outros estão a ser ativados. Esta semana por estes dias vários grupos privados e do sector social estão a disponibilizar mais camas. Em Lisboa e Vale do Tejo neste momento há 3 acordos e há outras regiões que estão ainda com negociações pendentes. Já a acontecer são estas. Estes acordos são para atividade assistencial covid e não-covid. A questão dos cuidados intensivos tem uma resposta um bocadinho diferente, porque o sector privado e social tem segundo dados que nos foram disponibilizados pela Entidade Reguladora da Saúde cerca de 112 camas de UCI. Compreendemos aquilo que são as limitações que temos como país e como sistema de saúde para uma pandemia sem precedentes e que exige que seja o esforço individual a evitar a transmissão da doença.