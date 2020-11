Ainda há mais de meio milhão de vacinas da gripe para administrar

O plano para a vacinação contra a Covid-19 deve ser entregue a meio de dezembro e vai ter condições diferentes para as diferentes vacinas. Em entrevista à Renascença e ao Público, Marta Temido explica que o processo é complexo e vai envolver a proteção civil e o Ministério da Defesa.





A vacina para a covid-19 parece ser uma realidade cada vez mais próxima, Espanha e Alemanha já têm a logística montada. E nós em que fase estamos?

Temos uma task force, uma equipa que tem como objectivo como missão a entrega de um plano para a vacinação contra a covid-19 em Portugal e que vai reunir. Temos neste momento a produzir trabalhos para integrar esse plano a DGS, com a componente estratégia vacinal, ou seja, populações alvo, grupos prioritários, condições de administração. Gostava de sublinhar que as vacinas que vamos ter provavelmente são distintas, têm populações alvo distintas e isso tem de ser considerado. Temos depois uma dimensão que vamos integrar nesse plano que é a dimensão da logística: cada uma das vacinas também terá condições logísticas diferentes e a própria forma de chegada ao país será provavelmente diferente. Algumas delas serão apenas entregues num ponto único, outras em vários pontos do país. Temos de as fazer chegar às regiões autónomas da madeira e dos Açores e portanto daí a necessidade de incluir nesta comissão o know how, as competências do MAI, da proteção civil e do Ministério da Defesa Nacional e depois temos uma componente de registo da administração das vacinas e também de eventuais reações adversas - essa componente da segurança é muito importante - e temos uma componente de comunicação. O que esta comissão vai fazer é entregar os consensos, os documentos que resultam destas quatro linhas de informação técnica: estratégia, logística, administração e registos informáticos e também comunicação.

Há um prazo para entregar o plano?

Sim, é até meados de dezembro, sendo que naturalmente temos tido reuniões semanais e estamos a acompanhar o trabalho diariamente e penso que durante a próxima semana teremos já alguma informação para partilhar com os portugueses.

E quanto à vacina da gripe? Quantas pessoas de risco foram efetivamente vacinadas?

Este ano o SNS comprou dois milhões e 70 mil doses de vacinas contra a gripe e o sector das farmácias de oficina terá comprado cerca de 500 mil. Tem-se dito muito que o país falhou na vacinação contra a gripe sazonal e que isso é o prenúncio de que as coisas tenderão a não correr bem quando for a vacina contra a covid-19. Eu gostava de dar aqui alguns números que recolhi através da agência do medicamento portuguesa, porque esta informação não encontrei pública, mas de outros países, a República Checa comprou 800 mil vacinas, com uma população semelhante à nossa, 10 milhões e 600 mil indivíduos. A Suécia comprou um milhão e 400 mil, é uma população semelhante á nossa. 10 milhões e 200 mil.

Não questionamos esses números, o que queremos saber é quantas pessoas de risco é que foram efetivamente vacinadas.

O que lhe posso dizer é que já vacinámos cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas e que estamos ainda com cerca de 300 mil doses em stock e estamos a receber esta semana mais duzentas mil.