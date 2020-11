PS ganha caçada do Orçamento

António Costa não mudou. Há cinco anos mostrou que conhece o ditado “quem não tem cão caça com gato”. Perdidas as eleições, caçou o poder. Para o manter não hesitou em prosseguir a estratégia e encontrou, no PCP no PEV, no PAN e nas deputadas não inscritas, os “gatos” necessários à aprovação do Orçamento do Estado para 2021, mesmo com os únicos votos favoráveis do PS. E pode a oposição estar certa que, como ameaçou, vai continuar assim com o ajudante na caça que lhe estiver mais à mão.



Mas evitada a crise política Costa foi incapaz de evitar o fim oficial do casamento com o Bloco de Esquerda (BE). Como aconteceu com muitos casais o “confinamento” pôs fim à relação. Estava tudo a funcionar tão bem até março, excedente orçamental à vista, turismo em alta, desemprego a cair, e afinal em novembro já não há reconciliação possível.

Mas, pior do que o fim do casamento pré-anunciado à esquerda, foi o assédio iniciado à direita pelo Chega, com o PSD a ser desde já alvo de “violência doméstica”, e o CDS tão reduzido à sua insignificância que Cecília Meireles acabou vítima de um “lapsus linguae” a meio da votação: “o Che-ga vota… o CDS, o CDS”.

Quanto a Rui Rio não podia ter estado pior. Aliar-se ao Bloco de Esquerda, numa proposta tão sensível quanto a transferência prevista para o Novo Banco, já era mau para um partido que se quer social-democrata, moderado e do arco da governação. Mas muito pior foram as justificações apresentadas, no final, para as trapalhadas sucessivas. Dizer que o voto social-democrata devia ser visto pelos socialistas como o voto comunista, porque, afinal, não os obrigaram a votar contra, apetece dizer: importa-se de repetir?

Será que Rio não sabe que os comunistas consideram, normalmente, a banca como “um inimigo” motor do capitalismo, mas os social-democratas, geralmente, não? Que os comunistas não se importam de não cumprir tratados incluindo os impostos pela pertença à União, mas o PSD pelo contrário? Pior ainda foi a falta de coragem em assumir a explicação da reviravolta do voto madeirense em plenário, votando ora a favor ora contra, recorrendo ao velho estratagema dos sem coragem: “não sei, não vi…nem estava lá”.

Afinal, ficámos a saber que foi o deputado Duarte Pacheco e o líder parlamentar, Adão Silva, que impuseram a disciplina partidária e salvou o PSD de uma dupla vergonha, sem que o próprio líder tivesse conhecimento. Fazer-nos acreditar nisso é um bocadinho demais.

Rio tentou, aliás, que o tom de voz usado com os jornalistas “contra os comentadores que o acusavam de contradições no discurso, mas também eram contra as injecções no Novo Banco” lhe desse a razão que faltava aos argumentos. A zangaria é um truque que utiliza, vezes demais, a par da afirmação de que não altera as suas convicções e diz sempre a mesma coisa, mas os mensageiros nunca o entendem bem. Isto faz lembrar qualquer coisa.