Vardy estraga a festa do Sporting de Braga

O Sporting de Braga empatou em casa contra o Leicester City, esta quinta-feira, por 3-3, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O jogo começou bem para a equipa minhota, com um golo de Al Musrati de fora da área, com um belo remate rasteiro, logo aos quatro minutos de jogo. Barnes empatou pouco depois para os "foxes", aos nove minutos de jogo, com um remate de ângulo apertado, sem hipótese para Matheus.

A equipa de Carlos Carvalhal voltou à vantagem no marcador aos 24 minutos de jogo, depois de uma grande jogada coletiva, que terminou com uma assistência de Ricardo Horta para golo de Paulinho.

Brendan Rodgers mexeu na equipa na segunda parte e Thomas voltou a igualar o resultado já perto do fim, aos 78 minutos.

Fransérgio, depois de uma grande jogada individual de Galeno pela esquerda, marcou para o Braga, aos 90 minutos, mas a figura da equipa, Jamie Vardy, que entrou aos 62 minutos, igualou o resultado no último lance do jogo, aos 95 minutos.

O Braga mantém-se em segundo lugar do grupo G, com sete pontos, menos três do que o Leicester, que soma agora 10 e carimbou passagem aos 16 avos de final.