Nuno Valente reforça o Varzim

O Varzim anunciou a contratação do médio Nuno Valente, que estava sem clube esta temporada.

O jogador de 29 anos conta com vasta experiência de I e II Liga, tendo somado quase 100 partidas no primeiro escalão.

Valente, formado no Braga, estava sem clube desde que deixou o Vitória de Setúbal, no final da última temporada, clube que representava desde 2018. No currículo, conta com passagens pelo Arouca, Braga, Vizela e Covilhã.

"É uma grande responsabilidade estar aqui, estou num clube com grande mística e história, e estou aqui para ajudar de corpo e alma", disse o médio, aos meios do clube.

O Varzim é último classificado da II Liga, com apenas seis pontos somados em 9 jogos disputados.