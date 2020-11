Covid-19. Leixões-Oliveirense adiado para 9 de dezembro

A Oliveirense anunciou o adiamento para dia 9 de dezembro do jogo em casa do Leixões, da 10.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, devido “aos vários casos de covid-19 nas estruturas dos dois clubes”.

“A Oliveirense vem por este meio informar que acordou com o Leixões o adiamento do jogo da 10ª jornada da II Liga portuguesa, agendado para as 17:00 de sábado, entendimento que teve a anuência da Liga. Tal adiamento prende-se com a existência de vários casos de covid-19 positivos nas estruturas dos dois clubes. O jogo será realizado no dia 9 de dezembro, às 18:00”, publicou o emblema nas redes sociais.

Na terça-feira, o clube de Oliveira de Azeméis anunciou que sete jogadores tiveram testes com resultado positivo para o novo coronavírus, bem como quatro elementos do 'staff' de apoio, estando todos assintomáticos e em isolamento.

Como tal, o encontro em Matosinhos entre o Leixões, 12.º classificado, e a Oliveirense, 14.º, fica então agendado para dia 09 de dezembro.