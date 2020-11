Lille e Milan empatam com vários portugueses em campo

Lille e AC Milan empataram, esta quinta-feira, em França, a um golo, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Samu Castillejo abriu o marcador para a formação italiana já na segunda parte, aos 46 minutos de jogo, e o Lille igualou o resultado aos 65 minutos, por Bamba, estabelecendo o resultado final.

O jogo contou com vários portugueses em campo. Diogo Dalot foi titular e somou os 90 minutos no AC Milan. Do outro lado, Fonte e Xeka foram titulares, e Tiago Djaló foi suplente utilizado. Rafael Leão e Renato Sanches falharam o jogo por lesão.

Continua tudo em aberto nas contas do grupo H. O Lille lidera com oito pontos, seguido do Milan com sete pontos. O Sparta de Braga é terceiro classificado, com seis pontos, seguido pelo Celtic, com um ponto.

Outros resultados

AEK 0-3 Zorya

CSKA de Moscovo 0-0 Feyenoord

CSKA Sofia 0-1 Young Boys

Gent 0-2 Estrela Vermelha

LASK 0-2 Antuérpia

Liberec 0-2 Hoffenheim

Molde 0-3 Arsenal

Qarabag 2-3 Sivasspor

Wolfsberger 0-3 Dínamo de Zagreb

Sparta de Praga 4-1 Celtic de Glasgow