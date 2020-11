Jorge Jesus recebeu um voto no prémio "The Best"

Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, recebeu um voto na eleição de melhor treinador do ano da FIFA, no prémio "The Best".

O técnico, que no ano passado treinou o Flamengo, recebeu um voto como terceiro classificado. A escolha é feita por um painel de especialistas: Cafu, Mondragon, Forlán, David Villa, Stoichkov, Schweinsteiger, El Hadary, Touré, Park e Suazo.

De acordo com a "UOL Esporte", do Brasil, o treinador que venceu a Libertadores apenas recebeu um voto como terceiro classificado, sendo que não é conhecido quem votou no técnico português, nem em que posição do "ranking" terminou.

Entre os cinco finalistas estão cinco treinadores que alinham no futebol europeu: Hans-Dieter Flick, que venceu a Liga dos Campeões e Bundesliga com o Bayern de Munique, Jurgen Klopp, campeão inglês com o Liverpool, Julen Lopetegui, vencedor da Liga Europa com o Sevilha, Zinedine Zidane, campeão espanhol com o Real Madrid, e Marcelo Bielsa, que venceu a segunda divisão inglesa com o Leeds United.

Jorge Jesus conquistou a Libertadores, campeonato brasileiro e foi segundo classificado no Campeonato do Mundo de Clubes, conquistado pelo Liverpool, antes de regressar ao Benfica.