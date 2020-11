Carlos Vinícius bisa pelo Tottenham na Liga Europa

O Tottenham recebeu e goleou o Ludogorets, por 4-0, em casa, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A equipa de José Mourinho já vencia por 2-0 ao intervalo graças a Carlos Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica, que bisou aos 16 e 34 minutos de jogo.

No segundo tempo, Harry Winks dilatou a vantagem, aos 63 minutos, e Lucas Moura fechou o resultado aos 73 minutos, num jogo em que José Mourinho fez a habitual rotação de equipa.

Com este resultado, o Tottenham mantém a luta pelo primeiro lugar do grupo J, com os mesmos 9 pontos que o Antuérpia, que venceu os "spurs". O LASK Linz é terceiro com seis pontos e o Ludogorets continua com zero pontos.

Outros resultados

Wolfsberger AC 0-3 Dínamo de Zagreb

AZ Alkmaar 0-0 Real Sociedad

Cluj 0-2 AS Roma

Dundalk 1-3 Rapid Viena

Granada 2-1 Omonia

Leverkusen 4-1 Hapoel Beer Sheva

Nápoles 2-0 Rijeka

Nice 1-3 Slavia de Praga

PSV 3-2 PAOK

Standard Liège 2-1 Lech Pozjnan