Brendan Rodgers: "Braga dominou a primeira parte, fomos melhores na segunda"

Brendan Rodgers, treinador do Leicester City, mnostrou-se satisfeito por ter carimbado a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, após o empate a três golos em casa do Sporting de Braga.

Em conferência de imprensa, o técnico admite que o Braga dominou a primeira parte, mas a resposta dos "foxes" no segundo tempo justifica o empate.

"O Sporting de Braga dominou a primeira parte, na qual nós estivemos muito lentos, mas, na segunda parte, acelerámos o ritmo e fomos melhores. Era importante não perder e merecemos o ponto. Estamos muito felizes por passar à próxima fase, mas a nossa ambição é vencer o grupo", explica.

O técnico fez entrar Maddison e Vardy na segunda parte e considera que foram alterações decisivas.

"A entrada do Vardy e do Maddison foi decisiva, definitivamente. São jogadores muito talentosos, mudámos a nossa estratégia e colocámo-los para dar outra dinâmica e eles fizeram a diferença", explica.

Brendan Rodgers explica que acompanha o Braga nas últimas épocas e deixa grandes elogios a Carvalhal: "O Sporting de Braga e Leicester são as equipas mais fortes do grupo. Tenho acompanhado o Braga nas últimas épocas e, mesmo depois de perderem 4-0 em nossa casa, jogaram a seguir com o Benfica e ganharam. O Carlos Carvalhal é um treinador fantástico".