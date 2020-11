Reviravolta na reviravolta no Parlamento. Novo Banco não recebe mais quase 500 milhões de euros

O Parlamento manteve a aprovação da proposta do Bloco de Esquerda que inviabiliza a transferência de quase mais 500 milhões de euros para o Novo Banco.

A proposta do BE tinha sido aprovada na quarta-feira à noite, mas o assunto foi outra vez chamado a plenário esta quinta-feira.

Os trabalhos chegaram a ser interrompidos duas vezes, depois de uma acesa discussão, com várias negociações em marcha para tentar reunir votos que permitisse mudar o sentido de voto global da Assembleia da República.

Os deputados do PSD/Madeira chegaram a mudar o sentido de voto e, num primeiro momento, parecia ter sido travada a proposta do BE. No entanto, passado alguns instantes, os três deputados eleitos pela Região Autónoma mudaram de opinião e alinharam, novamente, pela disciplina de voto da bancada social-democrata.

Perante a confusão instalada, o deputado do PSD Duarte Pacheco pediu para que fosse repetida a votação, tendo ficado claro, então, que a proposta do Bloco de Esquerda reunia os votos necessários para ser aprovada.

O PSD votou, então, a favor, ao lado do Bloco de Esquerda; PS, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram contra; PCP, CDS, PAN, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.