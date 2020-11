O Parlamento aprovou esta quarta-feira a proposta do Bloco de Esquerda de alteração ao Orçamento do Estado que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo da Resolução destinada ao Novo Banco.

O texto bloquista passou com os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e PAN.

PS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.