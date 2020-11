Francisco Neto diz que jogo com Escócia é "extremamente importante, não decisivo"

Francisco Neto, que orienta a seleção nacional feminina, rejeita o caráter decisivo do jogo com a Escócia, de qualificação para o Europeu, mas assume ser “extremamente importante” para as contas do agrupamento.

“É um jogo extremamente importante, não é decisivo. Aconteça o que acontecer na sexta-feira, o apuramento não fica fechado. Sabemos que, ultrapassando a Escócia neste jogo, damos um passo importante. Estamos a meio da nossa qualificação e temos de conquistar todos os pontos possíveis para, em fevereiro, podermos festejar”, afirmou o selecionador à agência Lusa.

A comitiva portuguesa, que treina esta quinta-feira no Estádio do Restelo, palco do encontro (19h00), de sexta, e com a Albânia (17h45), a 1 de dezembro, prepara “dois jogos completamente diferentes”. O primeiro mais equilibrado e um segundo diante de uma adversária que “vai baixar mais as linhas, estar mais compacta e à espera do erro”.

“Acima de tudo, não pode faltar a nossa identidade e conseguirmos, nos dois jogos, ser aquilo que temos sido contra equipas de topo na Europa. Conseguir impor o nosso jogo, ser Portugal, estarem altamente concentradas e focadas nos problemas que nos vão colocar e pôr em prática o nosso futebol para colocarmos também muitos problemas”, explicou.

A Escócia “mudou a liderança, alterou jogadoras e promoveu algumas modificações”, com “grandes valores individuais” a emigrarem para “clubes altamente profissionais”. Nomeadamente, os ingleses do Manchester United, Manchester City ou Chelsea, o que contribuiu para uma seleção “que tem crescido imenso”, à semelhança de Portugal.

Apelo ao empenho e concentração

Francisco fez algumas alterações na convocatória, promovendo a primeira chamada de Catarina Amado e os regressos de Vanessa Marques e Carolina Mendes. Também houve alterações forçadas, que colocaram Francisca Nazareth e Francisca Cardoso entre as eleitas.

O selecionador nacional pediu às atletas “empenho máximo, concentração e disponibilidade para ajudar”.

Os últimos dois jogos com o Chipre (0-3 fora e 1-0 em casa) revelaram alguns problemas na finalização, que Francisco Neto admitiu ser “uma preocupação”. No entanto, o selecionador lembrou que “o jogo é sempre visto como um todo”.

“É preciso criar para lá chegar, é preciso estar equilibrado para não sofrer, é preciso estar concentrado e muito bem organizado para contrariar os ataques da Escócia. Temos sempre pouco tempo de trabalho em espaço de seleção e procuramos tocar em todos os aspetos do jogo”, realçou.

No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um "play-off", em data a definir.