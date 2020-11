Pedro Caixinha garante que Benfica "tem condições" para vencer em Glasgow

Pedro Caixinha acredita que o confronto entre Rangers e Benfica no Ibrox "será diferente" do da Luz, que terminou com um empate a três golos, e que a equipa de Jorge Jesus "tem condições" para arrecadar os três pontos.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador português, que orientou o Rangers há quatro temporadas, lembra que, no jogo da ronda anterior da Liga Europa, o Benfica ficou desde muito cedo condicionado pela expulsão de Otamendi. Com 11 contra 11, além do "plantel muito forte", acresce um treinador que "prepara muito bem a equipa" para estes momentos.

Caixinha desvaloriza os castigos e das baixas médicas de alguns dos mais influentes jogadores do Benfica: Jorge Jesus não poderá contar com Otamendi, expulso na Luz, Taarabt e Weigl, infetados com Covid-19, e Samaris, por não estar inscrito. Ainda assim, o Benfica "tem um plantel vasto e equilibrado". As ausências constituem o "momento de oportunidade" para aqueles que têm tido menos minutos.

Caixinha aponta ao meio-campo o peso da decisão, num desafio que poderá ser determinante para uma qualificação "em primeiro ou segundo lugar do grupo".

O Benfica terá de travar "os médios do Rangers, que estão sempre de frente para o jogo", e é convicção do treinador que os encarnados aprenderam com os erros do desafio realizado em Lisboa.



"Se o Benfica estiver no seu melhor, conseguir tirar a bola ao adversário, conseguir assumir o jogo e explorar os passes na transição, vai ter a sua oportunidade", explica.

A favor do conjunto português estará a ausência de público e dos fervorosos adeptos escoceses nas bancadas.

"Entra-se ao som de Tina Turner e com o 'Simply the Best', é algo arrepiante, que contagia os jogadores e liga-os ao público na bancada. O público tem um apoio muito grande à equipa, seja quais forem as circunstâncias", enfatiza Caixinha, que experienciou por diversas vezes estes momentos.

O Rangers-Benfica começa às 20h00 desta quinta-feira, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.