No velódromo a alta velocidade

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes estiveram particularmente destaque, tendo ambos sido muito responsáveis pelas vitória alcançadas pelos clubes que representam.



CR7 obteve um dos dois golos da Juventus no qual deixou a sua marca inconfundível, enquanto o ex-jogador do Sporting foi o grande obreiro do triunfo do Manchester United, com dois golos à sua conta, o primeiro dos quais digno de ser inscrito em todos os compêndios.

Hoje à noite, é a vez de o campeão português entrar na liça jogando no Velódromo, em Marselha, um importante desafio desta fase de grupos.

Depois de ter vencido a mesma equipa de forma incontestável no estádio do Dragão, onde obteve três golos sem resposta, o campeão nacional dispõe aqui de uma excelente oportunidade para passar a olhar para os oitavos-de-final da Champions com confiança redobrada.

O Velódromo, na cidade ao sul de França já foi, em tempos, um espaço difícil de conquistar por parte de esquadrões estrangeiros. O Marselha foi, durante muitos anos, um dos mais representativos clubes do quadro gaulês, o que faz aumentar as críticas face a um comportamento tão penoso numa competição internacional.

Na edição da Liga dos Campeões em curso, os marselheses registam três derrotas em outros tantos desafios e, mais humilhante, não conseguiram até aqui marcar um golo sequer nas balizas adversárias.

Por tudo isto, parece possível que os dragões entrem no Velódromo em alta velocidade, para depois regressarem à Invicta com mais três preciosos pontos na classificação, e o passaporte para fase seguinte praticamente assinado.