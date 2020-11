Mãe solteira contesta proibição de rezar em frente a clínicas de aborto em Inglaterra

Uma mãe solteira vai até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para contestar uma polémica proibição de rezar nos arredores de duas clínicas de aborto em Inglaterra.

Alina Dulgheriu ficou grávida em 2012. Sendo imigrante, sem conhecimentos em Inglaterra e sem o apoio do pai da criança, decidiu que não tinha outra solução que não abortar. Quando estava a chegar à clínica viu um grupo de pessoas a fazer uma vigília de oração e que lhe ofereceu ajuda caso quisesse prosseguir com a gravidez.

Alina aceitou a ajuda e deu à luz o seu bebé. Agora quer garantir que outras mulheres têm acesso à mesma ajuda, mas em dois locais em Inglaterra isso não é possível desde que as freguesias proibiram qualquer tipo de oração ou aconselhamento nos arredores das clínicas onde se fazem abortos, em Ealing e em Richmond, em Londres.

“Que sociedade é esta que impede que se ajudem mulheres vulneráveis? Estou a contestar a proibição do Concelho de Ealing no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem porque a minha experiência é igual à de centenas de outras pessoas. Eu não queria abortar, mas fui abandonada pelo meu parceiro, pelos meus amigos e pela sociedade. A minha situação financeira na altura teria tornado muito difícil criar um bebé.”

“Graças à ajuda que me ofereceram à porta da clínica, antes da minha consulta, hoje a minha filha está aqui. Impedir as pessoas de oferecer ajuda e recursos tão necessários para mulheres na minha situação é errado. Deixem-nos ajudar”, diz.

A lei britânica permite aos concelhos aplicar proibições de permanência ou de certas atividades em locais circunscritos como medida para evitar a degradação da qualidade de vida em certos locais. As “ordens para proteção de espaços públicos” foram criadas inicialmente para evitar aglomerações de adeptos de futebol à porta de bares em certos locais residenciais mas em pelo menos duas ocasiões estão a ser usadas para impedir grupos de rezar, mesmo que em silêncio.