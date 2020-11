Zaidu estreia-se a marcar. "É o meu melhor dia no FC Porto"

Zaidu estreou-se a marcar pelo FC Porto, em casa do Marselha, na Liga dos Campeões, e não poupou nas palavras sobre a sua satisfação, na "flash interview" da TVI.

"Foi muito importante na minha carreira, foi o meu primeiro golo na Champions. Estou muito contente. Defender e atacar é muito importante para nós. Vamos ver o que o mister vai falar. É o meu melhor dia aqui no FC Porto", afirma.

O lateral, que se transferiu do Santa Clara para o FC Porto esta época, analisa o bom resultado e a conquista de três importantes pontos na Liga dos Campeões.

"Conseguimos três pontos muito importantes e agora temos de olhar para o próximo jogo, sempre com o objetivo de ganhar. É importante para conseguirmos passar Ainda não falei com o míster, mas percebi que toda a gente ficou feliz com o meu golo Parabéns para toda a equipa. Estes três pontos são bons para a nossa caminhada", termina.