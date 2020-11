Sérgio Conceição recorda Reinaldo Teles. "Viu-me chegar ao FC Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fala "com profunda tristeza" da morte de Reinaldo Teles, que faleceu esta quarta-feira vítima de covid-19.

Em declarações à TVI, o técnico recorda que o dirigente "o viu chegar" ao FC Porto, "um amigo" da família que partiu e cuja vitória contra o Marselha lhe dedica.

"É um misto de estar agradado com a vitória e a profunda tristeza que os portistas e o mundo do futebol sentimos. Um abraço da equipa. Pudemos ganhar o jogo e dedicar-lhe a vitória, queríamos muito. É uma tristeza grande, o Reinaldo viu-me chegar com 16 anos. É um amigo. Não é fácil, é a vida", disse, emocionado.

Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto, morreu, esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de Covid-19.

O antigo vice-presidente do FC Porto tinha dado entrada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a complicações resultantes de infeção pelo novo coronavírus. Ao fim de cerca de um mês de internamento, Reinaldo Teles acabou por sucumbir à doença.

Devido à idade e por ter historial de problemas cardíacos, o histórico dirigente do FC Porto fazia parte do grupo de risco.