Sérgio Conceição aponta aos "oitavos". "Falta um ponto e temos de continuar com tranquilidade"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se muito satisfeito pela exibição e vitória contra o Marselha, no Vélodrome. O técnico está ciente que falta apenas um ponto para garantir a qualificação para os "oitavos" da Champions.

"Os jogadores foram os verdadeiros campeões. Falta um ponto e temos de continuar com a tranquilidade de saber que estamos a trabalhar para o que todos querem", disse, à TVI.

O técnico destaca uma melhoria na equipa do Marselha, que na sua opinião entrou "com muita vontade de ganhar". O segundo golo surge do trabalho de preparação da equipa e naquilo que esperavam do Marselha.

"Foi um jogo difícil. Entrámos no jogo e sentimos que o Marselha queria muito ganhar, estavam um bocadinho mais agressivos, mais intensos. Os primeiros 20 minutos, enquanto não mudei uma outra peça, tivemos alguma dificuldade. Depois ajustámos, aconteceu o golo. A segunda parte foi praticamente nossa. Este lançamento de linha lateral não foi por acaso, foi falado alguma vezes na palestra. Foi dessa forma que conseguimos o 2-0, muito merecido", explica.

Questionado sobre a capacidade de gestão da equipa do resultado, Sérgio recusa usar o termo.

"Não gosto muito da palavra gestão, às vezes cometem-se erros e baixa-se a intensidade. Já tivemos alguns dissabores por causa disso. Gosto que a equipa esteja a ganhar, que continue com os olhos postos na baliza adversário. A melhor forma de gerir o jogo é continuar com intensidade, concentrados a tentar fazer mais um golo. Os jogadores interpretaram na perfeição essa gestão", termina.