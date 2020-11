Reinaldo Teles morre aos 70 anos, vítima de Covid-19

Devido à idade e por ter historial de problemas cardíacos, o histórico dirigente do FC Porto fazia parte do grupo de risco.

O antigo vice-presidente do FC Porto tinha dado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a complicações resultantes de infeção pelo novo coronavírus. Ao fim de cerca de um mês de internamento, Reinaldo Teles acabou por sucumbir à doença.

Um dos homens da confiança de Pinto da Costa

Reinaldo Teles entrou no FC Porto pela via do boxe, modalidade em que se sagrou campeão nacional. Como dirigente, começou, precisamente, por chefiar a secção de pugilismo do FC Porto, antes assumir o cargo de diretor adjunto do futebol em 1982.

O antigo pugilista entrou para os órgãos sociais em 1986 e, em 1988, passou a liderar o futebol do clube portuense. Em 1990, Reinaldo Teles foi eleito vice-presidente do FC Porto. Com a criação da SAD, passou a fazer parte do grupo de administradores, primeiro como executivo e, desde a eleição de 2020, como não-executivo.

Teles foi galardoado com o Dragão de Ouro de dirigente do ano em 1989 e votado sócio honorário em 1994. Em 1998, recebeu o Dragão de Honra.