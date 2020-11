Maniche. FC Porto "perdeu qualidade" em relação a 2003, mas pode bisar em Marselha

Estávamos a 22 de outubro de 2003. Era o FC Porto de José Mourinho. Com Vítor Baía, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Derlei ou Maniche, que acabaria a época a erguer a Liga dos Campeões, frente ao Mónaco, em Gelsenkirshen.

Ainda na fase de grupos, o FC Porto foi ganhar a Marselha por 3-2, com o então camisola 18 dos dragões a fazer a igualdade aos 31 minutos e a dar início ao triunfo frente aos marselheses. O primeiro e o único até hoje no Vélodrome.

Em entrevista a Bola Branca, Maniche recorda uma partida "intensa". Pela pressão dos adeptos locais e pela ação de um avançado marfinense que começava a brilhar na Europa.

"Foi um jogo intenso e complicado. Acabei por fazer o primeiro golo, empatando a partida, e ganhamos 3-2. O Marselha tinha grandes jogadores. Recordo-me de Drogba, que deu muito trabalho à nossa defesa e ainda hoje o Jorge Costa diz que foi o ponta de lança mais complicado que apanhou em quase em toda a sua carreira. E foi um jogo muito intenso também devido à pressão do público, o que agora não vai acontecer. Nós estávamos no aquecimento, recordo-me perfeitamente, e nem sequer ouvíamos o colega a falar. Foi muito complicado", lembra o antigo internacional português.

"Tivemos a felicidade de ganhar esse jogo, com toda a experiência e maturidade que já tínhamos. E com a vantagem de um grupo muito unido que ultrapassou essa dificuldade", acrescenta.

Maniche recusa comparações com o presente. Até porque, na sua opinião, há diferenças de qualidade entre os plantéis de 2003/04 e 2020/21. Com prejuízo para o atual.

"Não há jogos iguais e não podemos comparar com os jogadores de antigamente. Perdemos um pouco essa qualidade. O Marselha tem qualidade, tem um excelente treinador que conhece na perfeição o FC Porto e o jogo menos conseguido que fizeram foi frente ao FC Porto. Acho que o Marselha vai dar uma boa réplica, mas o Porto tem condições mais do que suficientes, e já verificámos isso no Dragão, para fazer mais um grande jogo nesta competição", confia Maniche.

Pior a ausência de Pepe do que a de Uribe

O capitão Pepe está com a comitiva em Marselha, mas não jogará, devido a lesão. Em casa ficou Matheus Uribe. O colombiano foi baixa de última hora devido a um problema clínico.

De acordo com Maniche, o médio será mais fácil de substituir do que o central. E isto porque Pepe tem uma influência superior no conjunto às ordens de Sérgio Conceição, pela "liderança e voz de comando".

"O Pepe, com a sua maturidade, experiência e qualidade, apesar da idade, é uma perda muito grande. Para mais em jogos destes. Em relação ao Uribe, sendo um grande jogador, é um mal menor, pois Grujic pode fazer essa posição. Tem presença física e qualidade técnica evoluída. Tem também experiência internacional e pode jogar nessa posição", justifica o ex-jogador.

Maniche dá, ainda, nota positiva ao desempenho portista na presente edição da Champions.

"Num grupo tão equilibrado, o FC Porto está a fazer uma boa campanha. Não tem tido descanso também, para que possa ser assimilada a filosofia do Sérgio Conceição. Por isso, acho que o Porto está a fazer uma boa campanha dentro daquilo que era esperado", termina.